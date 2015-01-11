На ЕГЭ и ОГЭ можно будет пользоваться интернетом

Информация о серьезных изменений в системе сдачи ЕГЭ пришла из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Как рассказала директор ФИПИ Оксана Решетникова, пользоваться интернетом разрешат только при сдаче гуманитарных предметов, что позволит работать со справочными источниками.

Также откроется возможность использования видеофрагментов по предметам естественно-научного цикла. По словам Решетниковой, это позволит создавать задания, в которых необходимо будет распознать физические, химические или биологические процессы в реальной жизни.

Когда именно планируется открыть доступ к интернету на ЕГЭ пока неизвестно, но любое изменение в процедуре государственной итоговой аттестации требует не менее двух лет.

https://www.cheltv.ru/na-ege-i-oge-mozhno-budet-polzovatsya-internetom/