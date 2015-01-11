Состоялось очередное занятие «Летней творческой лаборатории»

Завершающая встреча июня была посвящена истокам и традициям русской игры с проведением мастер-класса по изготовлению куклы - берегини.

Дети с удовольствием играли с модератором - Кристиной Фроловой- режиссером МБУ "КДЦ", которая познакомила детей со старинными русским играми,сохранившимися до наших дней-"Малечина-Калечина","Ручеек","Жмурки с колокольчиком".

Мастер-класс по изготовлению куколки-берегини провела Светлана Владимировна Кашина - художник-оформитель МБУ "КДЦ"; специалист с большим опытом работы с детьми.

В процессе работы дети рассуждали,что теперь у каждого из них есть куколка, которая будет их оберегать и приносить им счастье.

В завершение занятия дети забрали эти поделки,сделанные своими руками,а также получили по сладкому подарку - большая ваза чупа-чупсов приглянулась всем!

Наверняка они были очень вкусными, и чтобы получить второй и даже третий, юные лаборанты рассказывали стихи, обещали посещать будущие занятия,а подаренные футболки с логотипами Благотворительной программы "Росток,произвели на всех неизгладимое впечатление.

Следующее занятие пройдет 4 июля в 10.00 на игровой площадке Храма Покрова Пресвятой Богородицы(при плохой погоде в ДК "Строитель").

Юлия Волевач