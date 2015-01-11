Черные риелтеры Озёрска получат по заслугам

Следственным отделом озерской полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц

Весной 2018 года в дежурную часть управления МВД России по ЗАТО г. Озерск с заявлением по факту мошенничества обратилась пожилая женщина.

В ходе предварительного следствия было установлено, что группа лиц из жителей Озерска 1973 и 1968 года рождения, под видом осуществления предпринимательской деятельности по оказанию риэлтерских услуг населению города ввели в заблуждение двух женщин, желающих осуществить продажу и обмен имеющегося у них в собственности жилья. Обманным путем мошенники завладели двумя квартирами, оставив женщин без денег и без жилья.

В отношении злоумышленников было возбужденно уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей)

В целях возмещения ущерба, причиненного преступниками на имущество обвиняемых был наложен арест, кроме этого, поскольку похищенное имущество потерпевшим не было возвращено, обвиняемые произвели частичное возмещение причиненного ими ущерба в размере 1125000 рублей.

В результате своевременно принятых мер со стороны правоохранительных органов, удалось не только пресечь преступную деятельность злоумышленников, а также возместить имущественный ущерб потерпевшим.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

УМВД России по ЗАТО г. Озерск призывает граждан, решившим осуществить продажу или обмен находящегося у них в собственности имущества, не выписывать доверенности на третьих лиц. Обращаться в проверенные риэлтерские агентства, исключить факты передачи денежных средств непроверенным лицам.