Участились случаи мошенничества с банковскими картами

За последний месяц увеличилось количество обращений в управление МВД России по ЗАТО г. Озерск по факту мошенничества с банковскими картами с использованием средств сотовой связи.

Мошенники звонят на мобильные телефоны и выдают себя за сотрудников банка. Под предлогом «сбоя в базе данных», «заявки на получение кредита», «начисления бонусов» или «подключения к социальной программе» злоумышленники просят сообщить им реквизиты карты, код безопасности и одноразовый пароль, который поступает на телефон. Получив необходимые сведения, мошенники списывают деньги со счета.

Если деньги снялись незаконно, следует позвонить по горячей линии в банк и заблокировать карту. Одновременно с этим узнать счет зачисления денежных средств.

Далее следует обратиться в банк лично и написать заявление о несогласии с проведенной транзакцией. Важно также ознакомиться с условиями банка о проведении возврата денег путем опровержения процедуры, что указывается в договоре.

Обращаем Ваше внимание, что банки никогда:

• не отправляют сообщения с просьбой подтвердить, обновить или предоставить персональные и конфиденциальные данные (ФИО, Логин (Идентификатор пользователя), Постоянный пароль, Одноразовые пароли, Контрольную информацию, номера банковских карт и сроки их действия, ПИНы, CVV2/CVC2/ППК2 коды, Код клиента, данные документа, удостоверяющего личность, номер мобильного телефона и пр. информацию);

• не отправляют сообщения с формой для ввода Ваших персональных данных;

• не просят Вас зайти в личный кабинет Интернет – банк по ссылкам в письмах