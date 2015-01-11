Каток в Кыштыме достроят. А в Касли отремонтируют ДК

Глава Челябинской области продолжает серию поездок по региону. О чем его попросили жители Каслей, и что находится в «синей» папке для главы Кыштыма – в материале «Губернии».

Цель официальных визитов в южноуральские муниципалитеты – знакомство с общественно-политической и социально-экономической ситуацией на местах.

Вчера, 3 июля, Алексей Текслер по плану должен был проинспектировать только Каслинский район, но снова совершил знаменитый «разворот Текслера». По пути он заехал в Кыштым для того чтобы проверить выполнение поручений, которые были даны местным властям во время прошлого визита в мае.

«Не ленточку приехал перерезать»

В первую очередь руководитель области проконтролировал ход строительства кыштымской ледовой арены. Объект не могли завершить девять лет. В прошлый раз Алексей Текслер принял решение выделить на его достройку 97 миллионов рублей.

– Вы ошибаетесь, если думаете, что я приехал перерезать очередную ленточку. Я приехал посмотреть, как идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), – обратился глава региона к встречавшим его чиновникам.

И. о. министра физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер и мэр Кыштыма Людмила Шеболаева доложили Алексею Текслеру о том, что график строительства «очень напряженный», но ледовую арену возведут вовремя, несмотря на ряд упущений в строительстве. В том числе речь идет о недочетах по вентиляции: в проекте не предусмотрели некоторое оборудование. За ходом строительства уже сейчас можно наблюдать в режиме онлайн с помощью камер, которые установлены в помещениях.

– Все решения по крытому катку в Кыштыме приняты. До конца года объект должен заработать. А на январь 2020 года запланированы первые соревнования на нем. Сейчас выделены средства, проводятся конкурсные мероприятия, в ближайшее время состоятся аукционы. Как мы и договаривались, появился общественный контроль: группа родителей детей, которые будут ходить на этот крытый каток организована. Мы также договаривались о том, что появятся камеры – они появились. Я буду следить за ситуацией непосредственно по выполнению строительно-монтажных работ и приобретению необходимого оборудования, – заявил Алексей Текслер.

Отметим, что в течение трех лет в Челябинской области появятся 15 новых физкультурно-оздоровительных комплексов, шесть бассейнов, восемь новых крытых катков. Также будет реконструирован либо построен с нуля 21 стадион. Глава региона поручил подчиненным сформировать спортивные планы на ближайшие шесть лет, чтобы южноуральцы знали обо всех перспективах.

Что в «синей» папке?

Во время двусторонней встречи Алексей Текслер передал главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой вторую «синюю» папку. Первую мэр города получила в мае. Большинство из майских поручений, по словам Людмилы Шеболаевой, были выполнены, реализация остальных контролируется.

Отдельно речь зашла об уникальном памятнике культурного наследия – Белом доме, который руководитель области посетил в прошлый свой визит в Кыштым. Сегодня он позабыт-позаброшен и находится в плачевном состоянии. Как стало известно на встрече, после реконструкции Усадьба Демидовых может стать музеем. За это проголосовало большинство кыштымцев.

– На мой взгляд, это решение правильное. С министерством культуры РФ будем готовить предложение по реконструкции. Главе города необходимо подготовить соответствующую документацию. Такого рода культурное наследие критически важное, – прокомментировал глава Челябинской области.

В этот раз наказы главе Кыштыма также были даны по обращениям жителей города по целому ряду направлений, в большей степени они касаются городского хозяйства. Самое большое количество жалоб на благоустройство, дороги и жилищно-коммунальное хозяйство.

«Бренд Челябинской области»

Первым объектом, который Алексей Текслер уже планово посетил в Каслинском районе, стал знаменитый на весь мир завод архитектурно-художественного литья.

Руководство предприятия ознакомило главу региона с полным технологическим циклом каслинского литья: он увидел, как создаются литейные формы, производится отливка, чеканка и сборка изделий. На участке покраски руководителю области показали, как будущие шедевры покрывают «голландской сажей». Это традиционная черная краска, рецепт которой неизменен больше 170 лет. На производстве Алексей Текслер пообщался с работниками завода, а в ассортиментном зале посмотрел на лучшие изделия из заводского фонда. Всех их там выставлено более 500.

– Каслинское литье – это бренд Челябинской области, ее важно культурное достояние, первое промышленное предприятие региона, работающее несколько столетий. Его обязательно надо поддерживать и развивать, – подчеркнул Алексей Текслер.

«Критичная нехватка врачей»

И опять неожиданно для всех глава региона посетил районную больницу города Касли и остался недоволен сложившейся ситуацией в медицинском учреждении в частности и в районе в целом.

Самое большое количество вопросов, которое поступило ему от местных жителей, касается здравоохранения. В муниципалитете на сегодняшний день серьезная проблема с укомплектованием кадров. В районной больнице Каслей 25 врачей не хватает и 80 находятся в предпенсионном возрасте.

– Это критично много. Врачи уезжают, динамика ухудшается. Это говорит о том, как в целом в области относились к этой проблеме. Она была очевидна и раньше. Врачи в течение пяти лет отрабатывали по федеральной программе «Земский доктор» и уезжали. Проблему необходимо решать, – озвучил свою позицию Алексей Текслер.

Пока не кончились вопросы

Эта и многие другие темы были затронуты на встрече главы региона с жителями Каслинского района. Она длилась около двух часов, пока у населения не закончились вопросы и просьбы.

На встрече были приняты важные решения по строительству дорог (в том числе участка трассы М5 от Каслей до Каменск-Уральского) и социальных объектов. Также Алексей Текслер пообещал помочь в реставрации старинного здания первой половины 19 века, которое выделили музею «Каслинского завода архитектурно-художественного литья». На его восстановление у местных властей не хватает средств, и каслинцы боятся, что через несколько лет ветхий объект просто-напросто рухнет. По словам главы региона, часть работ возможно будет начать уже в этом году и в течение нескольких лет полностью завершить реконструкцию.

А еще будет сделана входная группа Дворца культуры имени Захарова, который также сегодня посетил Алексей Текслер. Он пообещал каслинцам, что в ближайшее время будет отремонтирована прохудившаяся крыша зимнего сада. Из-за этого уникальный объект периодически топит.

– Это не дело, что когда идут дожди, происходит так сказать естественный полив зимнего сада, – отметил глава региона.

Кроме того руководитель области дал поручение министерству сельского хозяйства Челябинской области с участившимся браконьерством рыбы. Возможно, что после сегодняшней встречи в Каслях появится первый оборудованный пляж. И определенно будет решен вопрос с угрозой прекращения вещания местных каналов из-за перехода всей страны от аналогового телевидения к цифровому. Алексей Текслер считает, что местное ТВ обязательно должно работать.

– Каслинский район достоин большего. Сейчас здесь нет роста инвестиций, не только промышленных. Во всех сферах района наблюдается замедление, падение. Нужно перезагрузить все задачи. В каждой сфере есть чем заниматься – промышленность, сельское хозяйство, и особенно беда в здравоохранении. В целом в районе очень серьезная проблема в медицине: не хватает врачей, фельдшеров, есть потребность в новых фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). Мы наметили пути решения этой проблемы. В дополнение к федеральным программам необходимо до 1 сентября разработать региональную, касающуюся привлечения и удержания врачей на территории. Мало предложить людям миллионы, они должны видеть перспективы, – резюмировал Алексей Текслер по итогам общения с населениям и главой города Касли Игорем Колышевым.

Фото: gubernator74.ru, Олег Пелевин