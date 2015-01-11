На Увильдах пройдет рок-фестиваль со сценой на воде

Уже на этих выходных под Кыштымом пройдет фестиваль "Ариэль-фест". Музыканты на фестивале выступят на плавучей сцене, которую установят в 25 метрах от берега. До сцены артистов хотят доставлять на лодках. Публике предложат удобно устроиться на песчаном берегу озера Увильды.

Главными организаторами феста стали руководитель музыкальной группы "Ариэль" Ростислав Гепп, продюсер Гарри Ананасов и режиссер Игорь Ярцев.

Мы в прошлом году уже выступали на Увильдах на водной сцене, окруженные лодками с людьми, — рассказывает организатор фестиваля и руководитель группы "Ариэль Ростислав Гепп. – Посчитали опыт удачным и решили его расширить и углуби

Хэдлайнеры фестиваля команда "Ариэль", " АНАНАСОВ и Ко", а также группа из Москвы "Сон лемура". Помимо них, в течение двух дней фестивале выступит порядка 30 команд со всего региона. Каждая группа сыграет не только свои композиции, но и каверы на песни из репертуара "Ариэль". Такую идею предложил реализовать один из организаторов фестиваля Гарри Ананасов.

При этом музыканты будут готовить каверы в своей манере и своем музыкальном стиле. Так как у нас фестиваль разных жанров, то мы услышим много интересного, — комментирует Гарри Ананасов.

Фестиваль "Ариэль-фест" пройдет на базе "Омега" (поселок Красный Камень) с 5 по 7 июля. Вход на фестиваль свободный, для гостей организуют прокат катамаранов и лодок, полевую кухню и площадку для установки палаток.

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