7 июля в 13.30 Центральная городская библиотека готовится встретить участников мотопробега «В поисках 12 стульев».

Мотопробег «В поисках 12 стульев», организованный по мотивам произведения И. Ильфа и Е. Петрова, пройдет в течение июля в 12 городах присутствия предприятий госкорпорации «Росатом».

Участники мотопробега посетят: Железногорск, Северск, Трехгорный, Озёрск, Снежинск, Новоуральск, Глазов, Димитровград, Волгодонск, Нововоронеж, Заречный (Пензенская область).

Этот проект – совместная работа Библиотеки им. Маяковского г. Зеленогорска и мотоклуба Barghest MC, который поддержал Общественный совет Госкорпорации «Росатом».

Проект призван объединить города присутствия предприятий ГК «Росатом», популяризировать чтение и мототуризм как движение, набирающее популярность среди молодежи.

Суть мотопробега: 12 стульев, специально изготовленных для этого проекта, рассылаются по 11 атомным городам, и в каждом из них хранится подарок от организаторов. Участники проекта – байкеры выдвигаются на поиски стульев по заранее намеченному маршруту.

Приезжая в город, команда проекта отправляется в городскую библиотеку, где их ждет квест с сюжетом из одноименного произведения по поиску стула с «секретом». После находки стула, он публично вскрывается. Участники находят подарок, который они вручают библиотеке и отправляются в следующий город.

В каждом городе в планах гостей провести встречи со СМИ, жителями города. Сделать совместные фотосессии.

Приглашаем вас помочь гостям-байкерам в поисках стула.

Официальная группа проекта https://vk.com/public178464001

Сайт МБУ «Библиотека им. Маяковского» http://www.zelenlib.ru/

Справки по тел. 2-38-40, 2-30-78 и в группе https://vk.com/vashaunost