Алексей Текслер: «Отношение к атомным городам будет особое»

6 июля Озерск с рабочим визитом посетили глава региона Алексей Текслер и генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Они встретились с главами трех закрытых городов, расположенных в Челябинской области, а также приняли участие в ряде мероприятий.

Для главы Озерского городского округа Евгения Щербакова повестка дня оказалась особенно насыщенной. В первой половине дня вместе с руководством ГК «Росатом» и ФГУП «ПО «Маяк» он принял участие в торжественном открытии Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом-2019» на «Маяке» и в режиме онлайн - на Ленинградской АЭС-2 (эта церемония состоялась на театральной площади). А затем в информационном центре ФГУП «ПО «Маяк» познакомился с новой музейной экспозицией, работа над которой в новой форме и с новым содержанием продолжалась больше года.

Во второй половине дня в управлении ФГУП «ПО «Маяк» состоялось рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы развития Озерска, Снежинска и Трехгорного – городов присутствия предприятий ГК «Росатом». Речь шла о реализации национальных проектов в ЗАТО и эффективном взаимодействии Госкорпорации и Челябинской области для решения назревших проблем. Евгений Щербаков доложил о ситуации в Озерском городском округе.

Комментируя итоги совещания, генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев отметил:

- И по моей личной оценке, и по мнению моих товарищей, последние годы выявили ряд резервов во взаимодействии руководства Челябинской области и Госкорпорации «Росатом». Сегодня мы не только заложили основу для сближения – достигли общие договоренности, но и наметили конкретные действия: главой региона сразу были приняты решения по ряду вопросов. Движение начнется буквально со следующей рабочей недели. Мы, со своей стороны, готовы к системному взаимодействию с руководством региона, чтобы наряду с увеличением производственных программ, расширением линейки новых продуктов, организацией новых рабочих мест продолжать реализацию проектов в социальной сфере, активнее вовлекать закрытые города в национальные проекты.

О движении вперед и необходимости новых решений заявил в интервью СМИ и Алексей Текслер:

- С руководством «Росатома» мы договорились о том, что вопросы будем решать комплексно и уже в ближайшее время выйдем на базовое Соглашение, которого нет в настоящий момент - в нем будет предусмотрено финансовое участие сторон в решении актуальных для ЗАТО вопросов. Я хотел бы подчеркнуть, что отношение к нашим атомным городам будет особое, учитывая их особый статус и специфику производства.

Глава региона выделил несколько проблем, которые, по его мнению, являются злободневными и общими для всех трех ЗАТО - это дороги, благоустройство, здравоохранение и коммунальная инфраструктура. К их решению руководство Челябинской области готово подключится в оперативном режиме:

- Сегодня на совещании больше всего мы говорили о дорожной ситуации. Я посмотрел динамику за последние годы: здесь есть недостаток финансирования, он объективен. Вы знаете, что одним из первых моих решений как главы региона было выделение дополнительных средств на ремонт дорог всем муниципалитетам, и Озерску тоже. Но этого, явно, недостаточно. Внимания требуют многие внутригородские дороги и пригородные трассы. В ближайшее время ЗАТО подадут свои предложения по приоритетам и мы сделаем все, чтобы первые результаты появились уже в этом году. Естественно, выделяя серьезные средства, будем контролировать качество и сроки выполнения работ.

Тема благоустройства, по словам главы региона, остается в актуальной повестке: все территории в Челябинской области продолжат мероприятия в рамках уже действующих программ "Комфортная городская среда" и "Реальные дела". Решая эти задачи, руководители на местах по-прежнему должны опираться на мнения жителей: что в первую очередь следует сделать для их удобства и комфорта.

Алексей Текслер особо остановился на проблемах медицинского обслуживания в ЗАТО, отметив, что они (недостаток персонала, нового оборудования и другое) напрямую связаны с финансированием и будут решаться в тесном взаимодействии с ГК «Росатом» и ФМБА РФ, в контуре которого находится здравоохранение атомных городов.

Достаточно четкие перспективы были обозначены в части коммунальной инфраструктуры: глава региона согласился, что вопрос с состоянием наружных систем теплоснабжения требует принятия срочных мер. В частности, в Озерск будет направлена специальная комиссия, чтобы проверить точность расчетов в данной сфере для определения объемов финансирования.

В ходе визита Алексей Текслер, Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев совершили небольшую экскурсию по Озерску: побывали на проспекте Карла Маркса, где идет реконструкция пешеходной зоны, и прогулялись по береговой полосе озера Иртяш – от новой набережной до ротонды.

Глава региона поделился впечатлениями с сопровождавшими его журналистами:

- Я много слышал об Озерске, о его красоте и природе - и сегодня смог убедиться в том, что это, действительно, замечательное место. Мне очень понравилась прогулка по городскому парку, обязательно хочу приехать сюда еще раз и привезу свою семью. Озерск, если бы не его закрытость, мог бы стать визитной карточкой Челябинской области.

Завершилась рабочая поездка Алексея Текслера в Озерск по-деловому четко и строго: в кабинете главы округа он вручил Евгению Щербакову синюю папку с обращениями, которые поступили в адрес главы региона от жителей муниципалитета через социальные сети:

- Давайте определимся с приоритетами. Я считаю, что возможно выделить дополнительные средства и, соответственно, исправить ситуацию по многим направлениям жизнедеятельности округа. Готовьте программу развития с расчетом на три года.

В ответ Евгений Щербаков поблагодарил главу региона за участие и быстрое принятие решений:

- Все ваши поручения будут проработаны, в кратчайший срок предложения по решению ключевых проблем предоставлены в Правительство Челябинской области.

Фото Владимира Беляева и пресс-службы ОМС.