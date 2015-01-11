1,5 тысячи военных поучаствовали в маневрах на Южном Урале

Два полка танковой дивизии в Челябинской области состязались в нестандартных приемах боя.

Они стремились занять самые выгодные для наступления позиции и помешать продвижению друг друга.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, в учениях вместе с танкистами поучаствовали экипажи штурмовой и армейской авиации, а также расчеты реактивных систем залпового огня «Град».

В финале маневров на Чебаркульском полигоне провели боевые стрельбы, при этом отрабатывали взаимодействие артиллерии и нескольких видов разведки.

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