Курс на счастье: 100 южноуральских семей с онкобольными детьми получат поддержку

В Челябинской области 100 семей с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями, вошли в проект «Курс на счастье в семье» – участники получают социально-психологическую помощь и посещают реабилитационные мероприятия.

Ежегодно на Южном Урале онкологический и гематологический диагноз получают более 120 человек в возрасте от рождения до совершеннолетия. «Более 40% этих детей находятся в группе риска по таким факторам, как жестокое обращение, пренебрежение нуждами в специфической ситуации, нарушение их прав», – рассказывает председатель совета «Искорка Фонд» Евгения Майорова.+

Семьи, сталкиваясь с этим диагнозом, испытывают трудности при медобследованиях, лечении и реабилитации. От стресса родители часто не способны выполнять последовательные эффективные действия в отношении больного ребенка, что повышает риски. Модель социальной поддержки семей с такими детьми разработали члены благотворительного движения «Искорка Фонд» и получили поддержку Фонда президентских грантов.​

Дети и родители получают социальное сопровождение, в Челябинске модель поддержки уже дала хорошие результаты, в 2019 году проект пришел еще в три города. На данный момент в программе участвуют 45 челябинских семей, а также 55 – из Магнитогорска, Златоуста и Миасса.

https://dostup1.ru/society/Kurs-na-schaste-100-yuzhnouralskih-semey-s-onkobolnymi-detmi-poluchat-podderzhku_117956.html