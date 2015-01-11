Роструд рассказал, когда начальник имеет полное право отказать сотруднику в отпуске

Федеральная служба по труду и занятости рассказала, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске.

Среди таких факторов – ситуация, при которой предоставление отпуска может негативно сказаться на рабочем процессе. В таком случае отдых могут перенести на следующий год, однако для этого потребуется согласие работника, пишет «Российская газета».

При этом отложенный отпуск нужно будет использовать в течение 12 месяцев по окончании того рабочего года, за который он предоставляется.

Кроме того, работодатель имеет право отозвать сотрудника из отпуска, но тогда неиспользованная часть отдыха должна быть компенсирована по выбору работника в удобное для него время в течение года либо перенесена на следующий.

Перечень обстоятельств, которые могут повлиять на прерывание отпуска, законодательством не определен и устанавливается начальством.

Также работодатель обязан перенести отпуск на другой согласованный срок, если работнику вовремя не выплатили отпускные или его известили о начале отдыха позднее, чем за две недели.

В ведомстве подчеркивают, что работодатель не может не предоставлять отпуск два года подряд, а также отказывать в этом несовершеннолетним сотрудникам и тем, чья профессия связана с вредными или опасными условиями труда.

https://dostup1.ru/society/Rostrud-rasskazal-kogda-nachalnik-imeet-polnoe-pravo-otkazat-sotrudniku-v-otpuske_117955.html