Новый вид спорта осваивают в Метлино

В Метлино во второй раз в этом году состоялись соревнования по кроссфиту. И участники, и болельщики получили заряд энергии и массу положительных эмоций.

Жители поселка повторили свой же недавний опыт: впервые соревнования по кроссфиту были приурочены ко Дню рождения Метлино (март 2019 года) и стали настоящим событием.

Идея, организация и проведение этой гонки принадлежит Инессе Шакировой, активно принимающей участие в спортивной жизни посёлка при поддержке депутата Ольги Хакимовой и начальника отдела администрации по п. Метлино Ларисы Кунакбаевой.

Ольга Хакимова:

- Нам вновь удалось осуществить задуманное. Соревнования проходили на двух трассах – детской (она включала в себя 6 препятствий) и командной (11 препятствий). Препятствия состояли из упражнений на силу, выносливость, гибкость, скорость, а в командных забегах требовалась ещё и слаженная коллективная работа. Очень приятно, что и в детских, и во взрослых командах принимали участие гости из г. Озёрска.

Болельщики и участники получили массу впечатлений, порцию адреналина и заряд энергии, драйва, а самое главное - отличную мотивацию для организации таких соревнований в будущем. Лично мне было приятно как участвовать в кроссфите, так и наблюдать за происходящим.

Итоги детского забега:

Девочки:

1. Магафурова Вероника

2. Мартюшова Екатерина (Озёрск)

3. Хакимова Камила

Мальчики:

1. Хайруллин Арсений (Озёрск)

2. Хакимов Станислав

3. Казин Тимур

В командных забегах принимала участие одна женская команда, которая боролась на равных с мужчинами и уступила соперникам, занявшим второе место, всего 1,5 минуты.

Итоги командного забега:

1. "ПРОРЫВ" (Бабкин Дмитрий, Беляков Евгений, Хайруллин Линар, Хамитов Виль).

2. "СИГНАЛ" (Казин Василь, Ислямгалиев Владислав, Никольский Александр, Телегин Евгений).

3. "ВИКТОРИЯ" (Бельская Елена (Озёрск), Вахрамеева Екатерина, Казина Венера, Хафизова Резида).

Организаторы соревнований благодарят ТК "Динамик" и МБОУ СОШ №35 за предоставленный спортивный инвентарь, ДК "Синегорье" - за музыкальное сопровождение, социальных партнеров: Ксению Прыкину (аквагрим), Батутную арену "Free Flight", базу отдыха "Онисовка", квест-комнату "Игры разума", депутата Ольгу Хакимову - за предоставленные призерам подарки-сюрпризы.

Справочно: Кроссфит — брендированная система физической подготовки, созданная американцем Грегом Глассманом. Аналог советской «Общей физической подготовки». Кроссфит представляет собой программу тренировок, направленных на развитие таких качеств, как сила и выносливость, которая состоит из упражнений преимущественно аэробного характера. Продвигается и как система физических упражнений, и как соревновательный вид спорта.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39909/