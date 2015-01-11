Пока — пригласили на беседу. Главам районов и городов, задолжавшим за газ, грозит уголовная ответственность

Должники за газ в очередной раз оказались под прицелом правоохранительных органов. На встречу в областную прокуратуру пригласили глав 7 городов и районов.

Общий долг Карабаша, Миасса, Верхнего Уфалея, Копейска, Кыштыма и Златоуста перед поставщиком голубого топлива — 600 миллионов рублей.

«Предприятиями действующих на территории муниципальных образований, главы которых присутствуют на совещании накоплен 600 миллионный долг. Серьезная сумма, требующая принятия серьезных антикризисных мер. Мы вынуждены вмешаться в сложившуюся ситуацию и принять предусмотренные законом меры», — отмечает заместитель прокурора Челябинской области Андрей Потапов.

В самых злостных неплательщиках — Златоуст и Миасс. Их совокупный долг — 1 миллиард рублей, говорят в компании “НОВАТЭК-Челябинск”. На носу новый отопительный сезон. И он уже под угрозой срыва. В любой момент поставщик имеет право прекратить подачу газа. Ситуация тяжелая, но сложилась она во многом не по вине людей, а нерадивых глав и коммунальных предприятий

«Благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудников прокуратуры Челябинской области в отношении нерадивых руководителей коммунальных предприятий, недобросовестных глав задолженность за газ не увеличилась еще больше. Сегодня прокурор области обратил внимание глав, то что они не чувствуют ответственности за людей на подведомственных им территориях», — заявил генеральный директор “НОВАТЭК-Челябинск” Вадим Ромасенко.

За закрытыми дверями, заместитель прокурора провел жесткий разговор с главами и вручил им предостережения. Прокуратура региона обязала городских чиновников рассчитаться до первого сентября. В противном случае их ждет уголовная ответственность.

https://www.cheltv.ru/poka-priglasili-na-besedu-glavam-rajonov-i-gorodov-zadolzhavshim-za-gaz-grozit-ugolovnaya-otvetstvennost/