Новая жизнь городов и сел Южного Урала: с чего начнем?

В каком направлении будет развиваться Челябинская область? Что станет локомотивом движения вперед? Как реформы скажутся на жизни простых южноуральцев? Ответы на эти важнейшие вопросы дает глава Челябинской области Алексей Текслер в публикации «МК — Урал».

Как сделать регион комфортным для человека

Исторически сложилось так, что Челябинская область — край-труженик. Целые города у нас зачастую строились вокруг заводов. Задачи экономики были на первом плане. Человек — на втором.

Но времена меняются. Современный человек требует большего. В том числе — удобной, чистой и развитой среды вокруг. По сути, так он требует уважения к себе. Согласен полностью. Ситуацию нужно менять кардинально. Сделать Южный Урал не просто местом для работы, а, в первую очередь, местом для комфортной жизни.

Об этом в последние годы говорили много. Пора перейти к делу. Причем максимально быстро, чтобы люди почувствовали позитивные изменения уже в самое ближайшее время.

От места жительства к месту для жизни

Среди тем, которые на встречах чаще всего называют в качестве проблемных, — благоустройство. Ведь среда питает человека, влияет не только на его настроение, но и на социальное поведение. Именно она создает основу благополучия места.

Если честно, я элементарно, по-человечески не могу понять, почему зимой неделями не вывозится снег. Почему дорожники сгребают его на тротуары, а коммунальщики — на дороги. Почему весной в наших городах приходится перепрыгивать через грязь и огромные лужи, летом не убираются дворы, а на тротуарах пыль и мусор. Не могу с этим согласиться и не буду с этим мириться.

Есть такое хорошее русское слово — опрятность. Не нужно много усилий, чтобы выглядеть аккуратно и чисто. Если есть в человеке внутренняя потребность в этом, то такая же потребность должна быть движущей силой на всех уровнях власти.

Принял принципиальное решение — направить на благоустройство области значительные средства. И не по остаточному принципу, как раньше. Вскоре в муниципалитетах появятся долгосрочные программы по благоустройству. Они будут сформированы при обязательном участии жителей. Уже понятно, с чего мы начнем: приведем в порядок все подходы и подъезды к школам, детским садам, медучреждениям.

В Озерске в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» начата поэтапная реконструкция одного из главных городских проспектов - Карла Маркса (первая очередь будет введена в строй к 1 сентября 2019 года). Работы финансируются, в основном, из областного бюджета.

Благоустройство территорий — это лишь часть большой программы решения «нерешаемых» проблем. Сдвинем с мертвой точки и мусорную тему. Закрытая челябинская свалка после рекультивации превратится в зеленый холм. Будут ликвидированы свалки в Магнитогорске, Озерске, Троицке, Златоусте, Верхнем Уфалее, Карталинском и Аргаяшском районах. Как и в Челябинске, все объекты будут рекультивированы. Параллельно с этим внедрим сортировку и переработку большей части бытовых отходов. Я предложил закрепить эту инициативу отдельным законом Челябинской области.

У многих на памяти жуткий мусорный коллапс в Челябинске. Качество вывоза мусора — одна из тем, влияющих на качество жизни. Она на постоянном контроле. Пресеку любые попытки заработать на росте тарифов за вывоз мусора. Тот же подход будет при попытках необоснованного роста цен на услуги ЖКХ. Еще раз повторю свою позицию: не выше официального уровня инфляции.

Тепло в домах, комфорт в дороге

Начинаем рывок в долгожданном строительстве и ремонте дорог. Напомню: в этом году на областном уровне на дороги будет направлено 16,7 миллиарда рублей, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Также одним из моих первых решений на посту главы региона было выделить полмиллиарда рублей на муниципальные дороги. Принято решение о подготовке программы по ремонту мостов и путепроводов. Наша задача — строить дороги быстрее и качественнее. Контроль за этой работой усилим.

В этом вопросе округу активно помогает область и глава региона: на сегодняшний день объём субсидии из областного бюджета составляет 17 млн рублей, они направлены на ремонт Каслинского шоссе. В ближайшее время поступят дополнительные средства, в планах - ремонт Татышского шоссе.

Общественный транспорт станет другим — безопасным, быстрым, экологичным, доступным, чистым, наконец! Уже в ближайшее время в Челябинске появятся 65 новых городских автобусов, работающих на экотопливе, в Магнитогорске — 15 новых трамваев. Ждут обновления и транспортные схемы в Челябинске и других городах. Если их грамотно сделать, можно добиться сразу нескольких целей: от надежной работы в час пик до уменьшения вредных выбросов. В целом наведем порядок с транспортом в городах и районах области.

Предстоит обеспечить газом максимальное число населенных пунктов. Ради этого будет изменена генеральная схема газоснабжения и газификации Челябинской области. В этом году работы в этой сфере идут в 52 поселениях, будет построено 300 километров газовых сетей, что позволит подключить порядка 8 тысяч домовладений. В ближайшие три года будет построено более 1000 километров внутрипоселковых сетей для газоснабжения не менее 25 тысяч домовладений. Темп газификации региона будет ускорен.

Рассчитываю на вас

Мы следуем очень важной цели. Мы должны вновь гордиться тем, что живем на Южном Урале. Поэтому сегодня вкладываемся в качество жизни людей. На эту цель я мотивирую членов своей команды, депутатов всех уровней, глав муниципалитетов.

Как и вы, возмущен тем, что средства на большие программы, бывало, тратились неэффективно, а то и просто разворовывались. Говорю прямо: пришло время с этим покончить. Я работаю на благо региона и всех южноуральцев и не могу доверять людям, у которых иное, нежели у меня, целеполагание в жизни. Обещаю жесткий контроль. Любителям сочинять «липовые» отчеты также мой совет — даже не начинайте.

Вижу свою опору в людях. Только вместе мы сможем по-настоящему благоустроить жизнь вокруг нас. Современные технологии дают нам возможность общаться оперативнее, интерактивно, сокращая дистанцию и убирая барьеры между людьми и властью.

Где нужнее детская или спортивная площадка? Как сделать озеленение на территории? Качественно ли починили тротуар? Или просто «освоили деньги»? На все эти вопросы лучше вас самих, жителей конкретного двора и района, не ответит никто. И я сделаю так, чтобы ответственные чиновники услышали ваш голос. С вами вместе мы добьемся того, чтобы каждый рубль, которым распоряжается власть, действительно менял жизнь людей к лучшему.

Итак, мы начинаем масштабные изменения в жизни региона, их почувствует каждый житель. Мы снова будем гордиться Южным Уралом, потому что он станет, наконец, местом для жизни — комфортной, полноценной и счастливой.

Алексей Текслер.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39934/