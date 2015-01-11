В 40-градусную жару на трассах Челябинской области введут особый режим

В дни аномальной жары в Челябинской области на федеральных трассах введут особый режим – температура до 39 градусов тепла придет в регион в пятницу, 12 июля, и продержится как минимум три дня.
о данным Челябинского Гидрометцентра, с 12 по 14 июля в южных и восточных районах региона прогнозируется сильная жара с максимальной температурой воздуха 36-39 градусов.
ФКУ Упрдор «Южный Урал» напоминает, что в летний период при возникновении неблагоприятных природно-климатических условий на федеральных автомобильных дорогах могут вводиться временные ограничения движения транспортных средств.
Так, ограничение вводится для тяжеловесных машин при их движении по федеральным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов. Автомобильный транспорт при достижении критической температуры может совершать движение только в ночное время – в период с 22.00 до 10.00.+
Важно заметить, что данные ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности водителей и пассажиров автотранспорта.
Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.
https://dostup1.ru/society/V-40-gradusnuyu-zharu-na-trassah-Chelyabinskoy-oblasti-vvedut-osobyy-rezhim_118049.html
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