Определено окончательное число кандидатов на пост губернатора Челябинской области

Областная избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала еще 4 кандидата на должность губернатора региона. В итоге в борьбу за кресло главы региона вступят пятеро претендентов.

Соответствующее решение было принято в субботу, 13 июля, на очередном заседании облизбиркома.

Комиссия приняла решение о регистрации четырех кандидатов: депутат Гордумы Константин Нациевский (примет участие в выборах от КПРФ), депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР), экс-омбудсмен Алексей Севастьянов (выдвинут партией «Гражданская сила»), Сергей Смышляев (Родина).

Напомним, все необходимые документы для регистрации предоставляли 8 человек из 14 заявившихся. Пятеро зарегистрированы. Троим отказано: предприниматель Андрей Аюпов, военный пенсионер Виктор Перов, лидер челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков.

Еще ранее пятеро не представили необходимого количества документов и подписей: свадебный фотограф Станислав Артемов, челябинский юрист и общественник Александр Лебедев, координатор Челябинского регионального отделения «Левый Фронт» Сергей Морозов, директор клиники FMC Степан Фирстов и Татьяна Якимова.

«Александр Комиссаров ранее предоставил в избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов Губернатора Челябинской области», - пояснил председатель избирательной комиссии Сергей Обертас.

Выборы Губернатора Челябинской области пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.