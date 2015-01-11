ПАО «Челябэнергосбыт» признано банкротом

Сегодня, 15 июля, Арбитражный суд Челябинской области признал ПАО «Челябэнергосбыт» банкротом – открыто конкурсное производство сроком на полгода, назначен конкурсный управляющий.

Таким образом, суд удовлетворил заявление ОАО «МРСК Урала» о признании энергосбытовой компании несостоятельной. По состоянию на 15 июля 2019 года размер требований кредиторов, включенных в реестр, составил 2,8 млрд рублей.

И.о. конкурсного управляющего утвержден Данил Елистратов, который ранее, во время процедуры наблюдения, в должности временного управляющего компании провел анализ финансово-хозяйственной деятельности и проанализировал сделки должника.

Так, к моменту лишения статуса гарантирующего поставщика в 2018 году ПАО «Челябэнергосбыт» накопило крупные долги на оптовом и розничном рынке электроэнергии. Причиной формирования задолженности, по словам экспертов, стало направление собственниками компании средств, полученных от потребителей электроэнергии, на нужды, не связанные со сбытовой деятельностью компании.

«В финансовом анализе сделан вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства энергосбытовой компании. При этом из отчета временного управляющего следует, что в заключении о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства установлен факт причинения крупного ущерба в размере более 10 млрд рублей, что является основанием для направления подготовленного заключения в органы предварительного расследования» – говорится в сообщении пресс-службы МРСК Урала.

Временный управляющий также выявил множество сделок по выводу активов ПАО «Челябэнергосбыт» в преддверии процедуры банкротства. Компания намерена оспорить сомнительные сделки для возвращения отчужденного имущества в конкурсную массу.

https://dostup1.ru/economics/PAO-Chelyabenergosbyt-priznano-bankrotom_118154.html