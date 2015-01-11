Южноуральские семьи с детьми смогут взять ипотеку под 6%

Южноуральские семьи с детьми могут оформить ипотеку под 6% годовых благодаря федеральной программе «Ипотека», которая входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

По условиям программы, ее участниками могут стать семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, был рожден второй, третий или последующий ребенок. Государство субсидирует ставку банкам до 6%. Банки будут ежемесячно получать компенсацию недополученного дохода. Льготы действуют на весь срок кредита.

С 2019 года участвовать в семейной ипотеке и рефинансировать старый кредит на жилье под 6% могут семьи с четвертым и последующим ребенком (ранее такие семьи не могли претендовать на эти условия). Увеличивается и срок участия в программе до 1 марта 2023 года для семей, у кого второй и последующий ребенок родится с 1 июля 2022 по 31 декабря 2022 года.

Ипотечный кредит под 6% будет выдаваться только на новостройку, а также на рефинансирование действующего ипотечного кредита, выданного на подобные цели. Квартира должна быть куплена только у застройщика.

По данным Минстроя Челябинской области, средневзвешенная ставка в мае 2019 года в регионе составила 10,62%, в том числе по кредитам на покупку жилья на первичном рынке (по договорам участия в долевом строительстве) – 10,4 %.

В 2018 году было выдано 42,5 тыс. ипотечных кредитов. Объем выданных средств увеличился на 33,2 % до 59,6 млн рублей. При этом средний размер ипотечного кредита увеличился на 140 тыс. и составил 1,4 млн рублей. С января по май 2019 года выдано 14 тыс. ипотечных кредитов, что на 11% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

https://dostup1.ru/finance/Yuzhnouralskie-semi-s-detmi-smogut-vzyat-ipoteku-pod-6_118149.html