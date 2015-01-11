Пожарные спецуправлений показали хорошую подготовку

16 -18 июля в Озерске проходят Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту среди специальных подразделений ФПС МЧС России.

Со словами приветствия к участникам и гостям Озерска обратился глава округа Евгений Щербаков:

- Наш город часто называют "атомным сердцем России" и совсем не случайно соревнования такого высокого уровня проводятся здесь, у нас. Я желаю всем огнеборцам успешных выступлений!

Торжественное открытие состоялось в конце первого дня соревнований на стадионе «Труд», где собрались официальные лица, 120 спортсменов из 15 городов страны (гг. Екатеринбург, Пермь, Курган, Межгорье, Ижевск, Лесной, Трёхгорный, Новоуральск, Снежинск, Кирово-Чепецк, Байконур, Воткинск, Миасс, Оренбург, Озерск) и зрители.

Поздравить коллег с замечательным спортивным событием и пожелать им отличных результатов в Озерск приехали представители ведомства и регионального Правительства, в том числе: заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области, полковник внутренней службы Виктор Трунов, председатель Совета ветеранов Главного управления МЧС России по Челябинской области Сергей Полозков.

Они отметили важное значение пожарно-спасательного спорта для подготовки личного состава подразделений и поблагодарили организаторов – Специальное управление ФПС №1 МЧС России (начальник – Юферев А.В.) и руководство Озерского городского округа – за отличное проведение профессиональных стартов и гостеприимство.

- Валерий Тимофеевич Кишкурно, которому посвящены эти соревнования – боевой генерал, возглавлявший Главное управление ГПС МЧС России, был человеком долга, чести и отваги. Он достоин, чтобы о нем помнили и в честь него проводились подобные мероприятия, - общее мнение выразили бывшие товарищи В.Т. Кишкурно по службе.

Стараясь быть хоть немного похожими на старшего товарища-командира, спортсмены-огнеборцы в полной мере проявили себя в ходе соревнований: бегали по вертикали, преодолевали препятствия, тушили огонь, демонстрировали владение инвентарем и прочее.

Программа предусматривала два состязательных дня: 16 июля состоялись забеги в двух дисциплинах – пожарная эстафета и боевое развертывание (СК «Труд»), 17 июля – подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни и подъем по 3-коленной выдвижной лестнице (площадка по пр. Ленина,86).

В конце первого дня было проведено награждение призеров в следующих дисциплинах:

пожарная эстафета

1 место – г. Лесной (СУ №6), 2 место – г. Воткинск (СУ №80), 3 место – г. Екатеринбург (СУ№49);

боевое развертывание

1 место - г. Екатеринбург (СУ №49), 2 место – г. Оренбург (СУ №31), 3 место – г. Курган (СУ№71).

Общие итоги будут подведены 18 июля во время закрытия соревнований.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39992/