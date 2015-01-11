Сотрудники Озерской полиции проверяют детские оздоровительные лагеря, пляжи и места массового отдыха граждан вблизи водоемов

Целью данных мероприятий является предотвращение гибели людей на воде и профилактика правонарушений.

Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в местах отдыха у водных объектов города в летний период – приоритетная задача правоохранительных органов.

Полицейские проводят разъяснительную работу среди населения и рассказывают о недопустимости нарушений административного и уголовного законодательства, а также об опасности купания в запрещенных местах и употребления алкогольных напитков во время отдыха вблизи водоемов. Граждане, находящиеся в общественных местах, в том числе на пляжах и у водоемов, в состоянии опьянения будут привлекаться к административной ответственности.

Особое внимание органов внутренних дел обращено на обеспечение общественной безопасности в детских лагерях. На территории Озерского городского округа находится 3 детских оздоровительных лагеря. На сегодняшний день в них отдыхает более 700 детей. В целях недопущения правонарушений в каждом из лагерей на регулярной основе проводятся инструктажи и профилактические беседы с воспитателями, вожатыми и детьми. Администрацию и сотрудников оздоровительных учреждений стражи порядка инструктируют о порядке действий при возникновении ЧС, а также обеспечивают работников актуальной информацией о номерах телефонов дежурной части и участковых уполномоченных. Кроме этого, полицейские проводят встречи с руководителями охранных структур, с которыми заключены договоры на охрану детских лагерей.