В управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования

В управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратился представитель финансового учреждения по факту хищения денежных средств жителем города Озерска.

Полицейские в ходе отработки заявления установили, что местный житель, 1977 года рождения, при оформлении кредитной карты предоставил несоответствующие действительности сведения о трудоустройстве и размере заработной платы. Получив денежные средства, мужчина не планировал их возвращать, похитив таким образом 18 тысяч рублей.

Отделом дознания УМВД России по ЗАТО г. Озерск в отношении 42-х летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество в сфере кредитования). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев.

Мужчина вину признал, кредит погасил.

Мужчине избрана мера пречесения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.