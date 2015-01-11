В Кыштыме под видом преподавателя физкультуры работал американский шпион

В Кыштыме (Челябинская область) под видом преподавателя физкультуры работал американский шпион – о миссии ЦРУ рассказал младший советник юстиции в отставке Александр Гуськов на страницах интернет-издания «Аргументы недели».

В 60-е годы заокеанские разведывательные сообщества плохо знали места расположения объектов особой государственной важности – «атомного пояса Урала»: Златоуст-20, Свердловск-44, Свердловск-45 и другие. Но особый интерес у США, конечно же, вызывало атомное производство Челябинска-40 (Озерск). К выполнению своей разведывательной миссии ЦРУ подготовилось основательно, успешно внедрив в Кыштым своего агента – «преподавателя физкультуры» для установки радиомаячка в предгорье озера Сугомак и проведения других шпионских акций.

«Полет Пауэрса 1 мая 1960 года показал точность выполнения задания "физкультурником". Пролетев над "Байконуром" и засняв стартовую позицию № 1 (будущий Гагаринский старт), этот летчик-шпион направил свой самолет на Урал. Перед Озерском, приняв радиосигнал с земли, Пауэрс снизил высоту полета с 22 до 16,5 км и на скорости 200 м/сек заснял за две минуты производственные мощности химкомбината "Маяк" вместе с городом. Почуяв, что он вторгся в зону действия ПВО, пилот все же продолжил свой полет в сторону Снежинска и произвел второе включение фотоаппаратуры», – рассказал уроженец Кыштыма Гуськов.

Но «праздничный» полет был прерван действиями советских летчиков и пуском 14-ти (!) ракет системы С-75. Этот «фейерверк» в небе и наблюдали в Озерске в период демонстрации трудящихся.

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-pod-vidom-prepodavatelya-fizkultury-rabotal-amerikanskiy-shpion_118229.html