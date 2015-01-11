Регоператор пересчитал плату за вывоз мусора в Челябинской области

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходам «Центр коммунального сервиса» сообщил об исполнении предупреждения, выданного Челябинским УФАС, – компания пересчитала ошибочно начисленную плату за вывоз отходов.

Ранее в УФАС поступило более 40 жалоб о том, что регоператор выставил потребителям неверные счета за январь-февраль 2019 года. В квитанциях было указано неверное количество проживающих в жилых помещениях лиц в сторону увеличения. Например, от 5 до 15, тогда как фактически по адресу зарегистрировано и проживает от двух до четырех человек.

Жалобы поступили от жителей Челябинска, Копейска, Южноуральска, Троицка и Увельского района. В связи с наличием в действия ООО «ЦКС» признаков нарушения закона о защите конкуренции, УФАС выдало компании предупреждение.

Челябинское УФАС выдало аналогичное предупреждение ЦКС по Карабашскому кластеру, в антимонопольный орган поступили обращения о неверно начисленной плате от жителей Миасса, Чебаркуля и Златоуста.

https://dostup1.ru/economics/Regoperator-pereschital-platu-za-vyvoz-musora-v-Chelyabinskoy-oblasti_118265.html