Приближаются антициклоны. Конец июля порадует теплой погодой

Ученые полагают, что в ближайшее время может настать длительный период, когда температура будет держаться выше 30 градусов, а иногда и вовсе доходить до отметки 40 градусов.

Такая вероятность присутствует потому, что в сторону России движется большой антициклон, который может настигнуть любую точку страны.

«В этом году очень жарко было в Европе – 42-44 градуса. В России, наоборот, достаточно холодно, но это все один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, то в одной его части происходит заток тепла, а в другой – заток холода. В ближайшие пять лет такое в России точно случится», — сообщил телеканалу «Звезда» климатолог Александр Чернокульский.

Напомним, что аномальная жара в Челябинской области держалась в конце предыдущей недели, а в выходные столбик термометра местами поднимался до 38 градусов. На грядущие выходные прогноз погоды также обещает температуру до 31 градуса.

https://www.cheltv.ru/priblizhayutsya-antitsiklony-konets-iyulya-poraduet-chelyabintsev-teploj-pogodoj/