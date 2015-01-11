Дожди в Челябинской области продлятся до среды

Аномальную жару в регионе сменили дожди и грозы в ночь с субботы на воскресенье. При этом по-летнему жарко будет еще как минимум всю эту неделю.
Ночью в понедельник, 22 июля, столбики термометров опустились до плюс 18 градусов, а днем потеплеет от плюс 21 до плюс 26 градусов, сообщает газета «Южноуральская панорама» со ссылкой на данные Челябинского Гидрометцентра.
Ниже плюс 20 градусов похолодает только в начале августа.
https://gubernia74.ru/articles/news/1091618/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Ключевые теги: погода, прогноз погоды, Челябинская область.
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