Дожди в Челябинской области продлятся до среды

Аномальную жару в регионе сменили дожди и грозы в ночь с субботы на воскресенье. При этом по-летнему жарко будет еще как минимум всю эту неделю.

Ночью в понедельник, 22 июля, столбики термометров опустились до плюс 18 градусов, а днем потеплеет от плюс 21 до плюс 26 градусов, сообщает газета «Южноуральская панорама» со ссылкой на данные Челябинского Гидрометцентра.

Ниже плюс 20 градусов похолодает только в начале августа.

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