В каком случае управляющая компания может индексировать плату за содержание жилья

В связи с возникающими вопросами у собственников жилья о том может ли управляющая компания ежегодно индексировать плату за содержание жилого помещения без решения общего собрания собственников, если такая индексация предусмотрена договором управления, судебными спорами по этому вопросу, Верховный суд Российской Федерации вынес определение от 05.07.2019, поставив тем самым точку в данном вопросе. Итак, самовольно, то есть без решения собственников, управляющая компания изменять размер платы за содержание жилья не вправе. Совсем другое дело, если порядок индексации и изменения такой платы определен в договоре управления многоквартирным домом. По сути это и есть решение общего собрания о порядке изменения такой платы. При этом договорные условия об индексации допустимы, только если для изменения платы применяются официальные данные об уровне инфляции.