Госдума одобрила проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, закрепляющий в Семейном кодексе России право преимущественного приема детей в школу, где уже обучаются их братья и сестры.

Об этом 23 июля сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, происходят ситуации, когда образовательное учреждение принимает одного ребенка по принципу проживания на территории, но отказывает в приеме его брату или сестре.

«Родители вынуждены утром до работы развозить детей по разным школам, что создает для них дополнительные сложности», — приводит слова чиновника RT.

Володин подчеркнул, что у детей должна быть возможность получать образование в одной школе вместе с братьями и сестрами.

По словам главы комитета ГД по законодательству Павла Крашенникова, инициатива направлена на поддержку семей с детьми. Такие меры, по его словам, будут способствовать развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития. Во втором чтении законопроект планируется обсудить в сентябре 2019 года, пишет REGNUM.

https://iz.ru/902297/2019-07-23/gosduma-odobrila-proekt-o-prave-bratev-i-sester-uchitsia-v-odnoi-shkole?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop