Текслер: Для снижения безработицы нужны новые инструменты, раз старые не работают

В Челябинской области будут искать новые инструменты в борьбе с безработицей в моногородах. Еще одна ключевая задача текущего момента – улучшение экологической ситуации в регионе.

РЫНОК ТРУДА

О ситуации на рынке труда Челябинской области доложил исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов. Он прошелся по ключевым критериям и категориям.

Так, по данным областной службы занятости населения, общая численность безработных граждан с начала года снизилась на 7,7 тыс. человек и составила в среднем за март-май текущего года 95,6 тыс. человек. На 1 июля 2019 года численность зарегистрированных безработных граждан увеличилась с 21,5 тыс. до 22,5 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы увеличился с 1,16% до 1,2%. На 17 июля показатель несколько снизился и составил 1,16%.

Он добавил, что в настоящее время значительно увеличены максимальный и минимальный размеры пособия по безработице. «Минимальный размер пособия вырос с 977,5 до 1 725 рублей, максимальная величина пособия увеличилась с 5 635 до 9 200 рублей. Также жителям Челябинской области начисляется уральский коэффициент в размере 15 процентов. Для граждан предпенсионного возраста максимальная величина пособия может достигать 12 972 рублей с учетом уральского коэффициента. При этом они могут получать пособия на протяжении 12 месяцев. Это еще одна серьезная новация нормативной базы. В то же время другим категориям безработных период получения пособия сокращен с шести месяцев до трех», – рассказал Смирнов, подчеркнув, что «рост пособия привел к тому, что больше людей встали на учет как безработные».

«На 1 июля 2019 года численность предполагаемых к сокращению работников в сравнении с началом года снизилась с 2 088 до 1 181 человека», – озвучил Владислав Смирнов, добавив, что по сокращениям работников цифры «рекордно низкие».

Также он отметил, что в девяти муниципальных образованиях Челябинской области, где проживает 61,2% населения, ситуация по уровню регистрируемой безработице ниже или равна среднеобластному показателю и лишь в двух муниципалитетах превышает 5%: в Нязепетровске он составляет 7,9% (зарегистрирован 581 безработный), в Верхнем Уфалее – 5,1% (702 человека).

Впрочем, по словам Смирнова, уже этой осенью служба занятости рассчитывает существенно поправить ситуацию в Верхнем Уфалее: «Мы отрабатываем дополнительные мероприятия и рассчитываем, что на к ноябрю 2019 года показатель безработицы достигнет в Верхнеуфалейском городском округе 3,6, максимум – четырех процентов», – сказал Смирнов.

Комментируя доклад, глава Челябинской области Алексей Текслер отметил качественную работу управления, однако поручил экономическому блоку правительства подключиться к решению резонансных проблем. «Считаю, что управление по труду и занятости работает эффективно. Смог в этом убедиться в своих поездках. Тем не менее, необходима координация всех служб, министерств, которые отвечают за развитие промышленности и сельского хозяйства в регионе, надо посмотреть на ситуацию по муниципалитетам. Несмотря на то, что в целом ситуация по области с занятостью населения неплохая, в отдельных территориях проблемы с трудоустройством остаются. Министерству промышленности необходимо определяться с новыми инструментами, потому что существующие явно работают не в полной мере. В ряде сельских территорий также наблюдается напряженная ситуация – есть над чем работать министерству сельского хозяйства», – заявил Алексей Текслер.

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»

Для лесного хозяйства Челябинской области по нацпроекту «Экология» закупят 53 единицы спецтехники – на 104 миллиона рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов, будут приобретены новые тракторы, пожарные автоцистерны, грузовые и бортовые автомобили и т.д. Техника поможет лесникам в охране и преумножении зеленых насаждений, об этом сегодня на заседании правительства региона сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления лесами Сергей Лавров.

«Леса определяют глобальную составляющую экологической безопасности населения Челябинской области и граничащих с ней субъектов Российской Федерации. Обновление техники позволит повысить оперативность обнаружения и скорость тушения лесных пожаров», – сказал Сергей Лавров.

На сегодняшний день уже заключены государственные контракты на общую сумму 76,8 миллиона рублей, по которым будет поставлено 42 единицы техники.

Как подчеркнул глава региона Алексей Текслер, самая важная задача – улучшить экологическую ситуацию в Челябинской области, и средства, выделяемые по госпрограммам, в том числе в рамках национального проекта, помогут в этом: «Новая техника – это хорошо. Регион, со своей стороны, часть работы выполнил, технику предоставил. Теперь дело за вами – за хорошей организацией работы и правильным использованием новых машин», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» проведена посадка лесных культур на площади 1 982,9 га, что превысило 100% от плана. Содействие естественному лесовосстановлению запланировано на площади 718 гектаров, для пополнения страхового фонда семян и дальнейшего посева в лесных питомниках заготовлено более 252 килограммов семян хвойных и лиственных пород.

Основная задача проекта – сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений должно составить в 2019 году – 52% и 100% – к 2024 году.

В настоящее время работы по лесовосстановлению в рамках реализации регионального проекта продолжаются.

https://dostup1.ru/economics/Texler-Dlya-snizheniya-bezrabotitsy-nuzhny-novye-instrumenty-raz-starye-ne-rabotayut_118447.html