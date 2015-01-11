Магнитогорск исключен из списка городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха

Магнитогорск (Челябинская область) по итогам 2018 года исключен из списка российских городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха – основанием стало улучшение экологической ситуации в городе.

Так, по словам авторов исследования, концентрации бенз(а)пирена за год снизились в городе более чем вдвое.

По словам директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григория Щурова, результаты исследования отражают последовательные усилия предприятия по снижению техногенного воздействия на окружающую среду: «Только в прошлом году компания успешно реализовала 84 экологических проекта с общим объемом финансирования 8,967 млрд рублей, что почти на треть больше аналогичного показателя предыдущего года», – отмечает специалист.

Планируется, что к 2025 году комплексный индекс загрязнения атмосферы в городе уменьшится до низкого уровня (ниже 5 единиц) благодаря реализуемой на комбинате с 2015 года стратегической инициативы «Чистый город». В рамках данной инициативы компания в последние годы завершила реконструкцию сероулавливающих установок в аглоцехе с общим объемом инвестиций более 4 млрд рублей, модернизировала газоочистную установку в электросталеплавильном цехе с общим объемом инвестиций 1,9 млрд рублей, построила системы аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и 10 стоимостью 1,2 млрд рублей.

В июле 2019 года ММК запустил новую аглофабрику с общим объемом инвестиций около 30 млрд рублей, построенную с применением новейших экологичных технологий. Благодаря этому проекту удастся сократить выбросы пыли в агломерационном производстве в два раза, диоксида серы – в четыре раза, бенз(а)пирена – в 16 раз. На очереди – строительство комплекса новой коксовой батареи, с запуском которой будут выведены из строя пять старых батарей. В общей сложности экологические проекты ММК позволят компании к 2025 году уменьшить выбросы в атмосферу на 26,3 тыс. тонн год, что совместно с городскими мероприятиями обеспечит снижение на 20% совокупного объема выбросов по Магнитогорску.+

Общие затраты ПАО «ММК» на природоохранную деятельность в период с 2000 по 2018 год превысили 58 млрд рублей. До 2025 года компания направит на эти цели еще более 38 млрд рублей, включая 21,7 млрд рублей – на воздухоохранные мероприятия.

https://dostup1.ru/society/Magnitogorsk-isklyuchen-iz-spiska-gorodov-s-ochen-vysokim-urovnem-zagryazneniya-vozduha_118432.html