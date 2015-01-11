Челябинское УФАС заподозрило торговые сети в сговоре после повышения цен на хлеб

В антимонопольную службу поступили жалобы на рост стоимости хлеба.

Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Козлова. «Мы выяснили, что ритейлеры устанавливают разные торговые надбавки на различные виды хлебобулочной продукции. Торговая наценка в одном магазине колеблется почему-то от 5% до 50%», — цитирует ее «Интерфакс-Урал». Анна Козлова добавила, что торговая надбавка не регулируется, но при ее одновременном увеличении в нескольких сетях усматриваются признаки сговора. Челябинское УФАС подготовило запросы в компании.

Результаты проверки станут известны к концу года. Анна Козлова добавила, что региональное управление предложит Центральному аппарату ФАС внести изменения в закон о торговой деятельности. По ее мнению, на определенные продукты питания стоит установить одинаковую торговую надбавку.

http://echochel.ru/news/2019/07/25/chelyabinskoe-ufas-zapodozrilo-torgovye-seti-v-sgovore-posle-povysheniya-czen-na-hleb