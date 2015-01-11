Юбилейный турнир памяти Лидии Зозули

Прошёл пятый ежегодный Чемпионат Озерского городского округа по настольному теннису, посвященный памяти Лидии Зозули.

Турнир проходил по круговой системе. В зависимости от степени заболевания спортсмены были поделены на четыре группы, в первой призовые места заняли озерчане: Елена Васина – первое, Ольга Лебедева – второе. Третьей стала Анна Смирнова из Снежинска. В мужском зачете выступили двое спортсменов, где победу одержал Алексей Набиулин (Верхний Уфалей), вторым стал спортсмен из Сатки Игорь Маркелов.

Во второй группе женского зачета наибольшее количество очков по итогам турнира набрала озерчанка Елена Васина. На одно очко меньше Римма Волегова из Сатки. На третьем месте снежинка Елизавета Шишкина, набравшая 4 очка. Победа в мужском зачете также досталась озерчанам. Спартак Гайсин обыграл гостей из Снежинка.

В женском зачете третьей группы также разыгран полный комплект наград, причем двое озерских спортсменок стали призерами Чемпионата: третье место заняла Наталья Алферова, второе – Татьяна Вишнякова, а победу одержала Татьяна Позова из Сатки. У мужчин «золото» по итогам поединка взял Василий Самолкин, «серебро» – Андрей Зыков, а «бронзу» – снежинец Антон Дворницин.

Кроме личного первенства разыгрывалось и командное. Хозяева турнира уступили гостям из Сатки, третьими стали кыштымцы.

Антон Шалимов