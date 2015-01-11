СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 222 происшествия, возбуждено 25 уголовных дел, раскрыто 11.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 12 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 10 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 6 выездов.

Было составлено 254 административных протоколов, в том числе:

- за нарушение ПДД – 185 протоколов, выявлено 7 водителей за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 51 протокол;

- за мелкое хулиганство –28 протоколов.

Осуществлено 2 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 2 профилактических осмотра.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск