Август обещает быть теплым и дождливым

Последний месяц лета в Челябинской области, по прогнозам синоптиков, обещает быть теплым и дождливым.

По данным gismeteo, в начале месяца столбик термометра будет показывать плюс 20-22 градуса, возможны дожди и грозы. После 10 августа похолодает до плюс 14-18 градусов в дневные часы и плюс 8-12 градусов в ночное время. В этот период также ожидаются сильные дожди. Погода наладится после 20 августа. В конце месяца воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, ожидается солнечная погода.

Обычно в августе заканчивается летний период. В метеорологии летний период заканчивается при устойчивом переходе средней суточной температуры воздуха через +15 градусов в сторону понижения температуры. В северо-западных районах области переход температуры через 15 градусов происходит во второй декаде августа, в центральных и южных районах - наблюдается в конце месяца.

По данным челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в августе в регионе составляет 16-17 градусов, в горных районах области - 14-15 градусов. В теплые годы она достигает 18-22 градусов, в холодные - 10-14 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 33-37 градус, в Челябинске - 36 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется минус 1-4 градуса, в гЧелябинске – 0 градусов. Во второй и третьей декадах августа есть вероятность возникновения заморозков в воздухе и на поверхности почвы.

Осадки по территории области распределяются неравномерно. Больше осадков выпадает в северной половине области 68-80 мм. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 36-60 мм. В Челябинске в августе 1931 года выпало 368% месячной нормы осадков, а в 1929 году – 11% месячной нормы осадков. Максимальная продолжительность дождя в Челябинске составляет 127 часов.

Август — конец лета. В народе этому месяцу даны названия «серпень», «жнивень». Дни стоят еще жаркие, но темнеет уже заметно раньше.

В августе начинается сбор урожая овощей и фруктов. Самый разгар жатвы.

В народе отмечают, если кроты выходят из-под земли, то ожидается ухудшение погоды. Если ласточки купаются и тревожно летают, то в гнездо, то из гнезда — быть дождю. Если листья деревьев показывают свою изнанку — быть дождю. Если лягушки прыгают на берег и квакают днем, то будет дождь. Какова погода в Ильин день, такой она будет и 27 сентября. Если 7 августа утренник холодный, то и зима ожидается холодной. Если в августе листья на деревьях желтеют снизу, то ранний сев будет хорошим.

http://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/avgust-obeshchaet-byt-teplym-i-dozhdlivym