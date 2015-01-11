В Госавтоинспекции России решили обнародовать информацию о том, где установлены камеры для фиксации нарушений.

Автомобилистам теперь не придется пользоваться сторонними сервисами. Специальный интерактивный раздел появился на официальном сайте ГИБДД. Там можно выбрать интересующий регион и найти местоположение камер на онлайн-карте.

Пока ресурс открылся в тестовом режиме. Данные на нем ведомство обещает обновлять регулярно. Как пояснили в Госавтоинспекции, новый раздел запустили для информирования водителей. Кроме того, он должен помочь и разработчикам различных навигационных приложений.

Добавим, что также принято еще одно решение, которое призвано облегчить жизнь для автомобилистов. Регистрационные номера можно будет получать напрямую у производителей. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.

https://www.cheltv.ru/vyshli-iz-teni-v-gibdd-rassekretili-uchastki-s-kamerami-videofiksatsii/