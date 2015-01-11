В Госавтоинспекции России решили обнародовать информацию о том, где установлены камеры для фиксации нарушений.
Автомобилистам теперь не придется пользоваться сторонними сервисами. Специальный интерактивный раздел появился на официальном сайте ГИБДД. Там можно выбрать интересующий регион и найти местоположение камер на онлайн-карте.
Пока ресурс открылся в тестовом режиме. Данные на нем ведомство обещает обновлять регулярно. Как пояснили в Госавтоинспекции, новый раздел запустили для информирования водителей. Кроме того, он должен помочь и разработчикам различных навигационных приложений.
Добавим, что также принято еще одно решение, которое призвано облегчить жизнь для автомобилистов. Регистрационные номера можно будет получать напрямую у производителей. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.
https://www.cheltv.ru/vyshli-iz-teni-v-gibdd-rassekretili-uchastki-s-kamerami-videofiksatsii/
Ключевые теги: ГИБДД, камеры видеофиксации, сайт.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать
{shuffled_0}