Не хватает на отпуск. Каждый третий россиянин признался, что нет денег на отдых

Такой результат показал опрос портала Superjob.ru. Эксперты предварительно пообщались с 3000 экономически активными людьми из разных регионов.

Опрос проводился с 1 по 15 июля во всех федеральных округах. Оказалось, что 29% россиян не могут отправиться в отпуск из – за нехватки денег. Примечательно, что в прошлом году это цифра составляла еще больше – 41 процент.

Чаще других от отпуска отказываются люди от 45 лет и старше (32% опрошенных), а вот в группе до 24 лет таких только 22%. Среди тех, кто зарабатывает от 30 до 50 тысяч рублей, на отдых не хватает 31 проценту респондентов. А среди тех, кто получает ежемесячно от 50 до 80 тысяч – 24%.

Максимальная сумма, на которую опрошенные готовы «разориться» в отпуске составила около 24,5 тысяч рублей, что на 5% больше, чем, например, в 2016 году. Женщины готовы потратить 23 300 рублей, чтобы отдохнуть, а мужчины признались, что хороший перерыв в работе может получиться за 25 900 рублей.

https://www.cheltv.ru/ne-hvataet-na-otpusk-kazhdyj-tretij-rossiyanin-priznalsya-chto-net-deneg-na-otdyh/