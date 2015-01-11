В Челябинской области чиновникам повысят зарплату

На Южном Урале в сентябре повысится зарплата муниципальных служащих.

Зарплаты вырастут на 4,2% с 1 сентября. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер. Он отметил, что с повышением зарплаты ожидает роста эффективности работы городских и районных администраций. Одна из основных задач, которая стоит перед властями, — выстроить обратную связь с местными жителями, подчеркнул Алексей Текслер.

http://echochel.ru/news/v-chelyabinskoj-oblasti-chinovnikam-povysyat-zarplatu/