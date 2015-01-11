Оба пострадавших в ДТП с участием Косилова находятся в коме

В Минздраве рассказали о состоянии пациентов, пострадавших в ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области и гендиректора агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова.

«Состояние пациентки, пострадавшей в ДТП в Аргаяшском районе, стабильное, без положительной и отрицательной динамики, она в коме. Молодой человек, которого ранее госпитализировали в ЧОКБ, находится в крайне тяжелом состоянии, в коме», – уточнили в министерстве.

Напомним, авария произошла 28 июля в 14.10 на 18-м километре автодороги Байрамгулово – Новоандреевское (Аргаяшский район). Мужчина 1961 года рождения, управляя автомобилем Lexus, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Веста» под управлением мужчины 1997 года рождения.+

В ДТП пострадали девушка и молодой человек. Девятнадцатилетняя пассажирка получила травму головы и была прооперирована в Челябинске. Позже ухудшилось состояние второго пострадавшего, вертолетом санавиации его доставили в южноуральскую столицу.

Ранее СМИ сообщали, что Андрей Косилов готов оплатить транспортировку пострадавших в госпиталь имени Бурденко. В Минздраве уточнили, что состояние девушки не позволяет перевозить ее куда-либо.

https://dostup1.ru/medicine/Oba-postradavshih-v-DTP-s-uchastiem-Kosilova-nahodyatsya-v-kome_118648.html