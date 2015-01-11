Наши мальчишки сыграют в Санкт-Петербурге

Юные футболисты Озерска завоевали путёвку в финал Всероссийского турнира «Дворовый футбол», в напряженной борьбе победив своих ровесников из других городов Челябинской области на региональном уровне.

Основу нашей команды составили ребята из школы №25, в сборную были также приглашены по одному игроку из школы №27 и школы №33.

В Челябинске под патронатом регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», Министерства образования и науки Челябинской области, Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, координатора проекта «Детский спорт на территории Челябинской области», депутата Челябинской городской Думы Дениса Лапотышкина состоялся финал областного турнира «Дворовый футбол», в котором приняли участие 18 сильнейших команд юношей 2004 – 2005 годов рождения – победители зональных соревнований в Челябинской области.

На торжественном открытии турнира заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Марина Поддубная отметила, что соревнования такого уровня, когда станет известна сильнейшая команда Челябинской области в турнире «Дворовый футбол», проводится в нашем регионе впервые. Как и Всероссийские финальные соревнования, которые также впервые состоятся в конце августа в Санкт-Петербурге.

Все команды областного финального турнира «Дворовый футбол» были разбиты на четыре группы. Только победители групп выходили в плей-офф, в стадию полуфиналов. Все матчи проводились на искусственном поле комплекса «Метар» в формате 6х6 и пролетали стремительно: два тайма по 8 минут. После жеребьевки соперниками озерчан стали команды из Снежинска, Кыштыма, Аргаяша и Карталов. Единственный мяч в турнире и в первой же игре наши ребята пропустили от снежинцев, но, тем не менее, уверенно их победили со счётом 4:1. Во втором матче озерчане также не испытали особых проблем и выиграли у команды из Кыштыма со счётом 2:0. После двух туров в группе стало понятно, что основными нашими соперниками за выход в полуфинал будут юные футболисты из Аргаяша и Карталов – обученные, техничные и заряженные только на победу. И пусть не смущает счёт в этих играх - 3:0 и 2:0 в пользу Озерска. Оба матча были достойны финала и проходили в жёсткой борьбе на грани фола.

До полуфинала оставалось всего несколько минут. Представители и юные футболисты команды из Озерска – люди несуеверные, а уверенные в своих силах. Поэтому, охотно ответили на все вопросы корреспондента газеты «Вестник «Маяка».

Александра Лингурян, нападающая и единственная девушка в команде Озерска, ученица школы №25:

- Футболом я заинтересовалась с детства, когда по телевизору вместо мультиков смотрела игры. А в школе уже начала играть вместе с мальчишками. Они меня оберегают и не кричат, когда совершаю ошибки. Правда, тренер меня выпускает на поле тогда, когда в игре уже трудно что-то изменить. Но я не расстраиваюсь.

Михаил Андреев, вратарь, ученик школы №25:

- Мы уже дошли до полуфинала, но призовое место нас не устроит. Только победа! Сегодня все – и защитники, и нападающие - играют аккуратно и с полной самоотдачей. Постараюсь не совершить ошибок в следующих матчах.

Серык Акужинов, директор школы №25:

- Мысль только одна: наступила пора нам выигрывать серьёзные турниры. Огромную помощь в подготовке команды к соревнованиям оказали опытные тренеры Александр Пинчук и Сергей Бердников, которых мальчишки просто боготворят. В группе было тяжело, но ребята сыграли надёжно: с более слабыми соперниками сэкономили силы, а с сильными бились, как говорят, по-взрослому. Уверен, что полуфинал пройдём, а про финал пока говорить не буду.

Олег Костиков, заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа, куратор проекта «Детский спорт» от Озерского местного отделения ВПП «Единая Россия»:

- Наша партия придаёт большое значение развитию детского спорта в стране. И Озерск не остаётся в стороне от этого большого дела. Я очень надеюсь, что наши мальчишки победят в финале.

Матчи в полуфинале и в финале регионального этапа проходили при подавляющем преимуществе озерчан. Сначала наши ребята убрали с дороги к главной игре турнира команду из Златоуста со счётом 2:0, а в борьбе за единственную путёвку во Всероссийский финальный турнир «Дворовый футбол» разгромили сборную Верхнеуральска – 4:0! Заказываем билеты до Санкт-Петербурга, где соревнования состоятся с 27 августа по 1 сентября и соберутся сильнейшие юные футболисты России.

Источник: газета «Вестник Маяка».

Фото Владимира Малышкина.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40150/