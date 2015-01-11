10-го августа состоится праздник, посвящённый Дню молодёжи

10 августа в Парке культуры и отдыха состоится мероприятие, посвященное Международному дню молодёжи! В программе: пенная вечеринка, у микрофона DMC Alex Sukharev, за пультом Dj Pivovar! Гость программы: рок-группа "Гаврилов" (г. Челябинск). Всех ждут конкурсы, призы, хорошее настроение и море позитивных эмоций! Начало в 15.00

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