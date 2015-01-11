Южноуральские полицейские за неделю раскрыли почти 100 «наркотических» преступлений

В Челябинской области завершился первый этап операции «Мак-2019», направленной на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Операция «Мак – 2019» шла всю неделю. Всего в ходе первого этапа операции «Мак-2019» на территории Южного Урала выявлено 79 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, к уголовной ответственности привлечено 60 человек, к административной - 141.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, было уничтожено 350 очагов дикорастущих наркокультур, общая площадь которых составила более 359 тысяч квадратных метров. За непринятие мер по уничтожению выявленных дикорастущих культур привлечено к административной ответственности 22 человека. Из незаконного оборота изъято более 10 килограмм наркотических средств, в том числе 8,5 килограмм марихуаны, 87 грамм гашиша, 1,4 килограмма маковой соломы, 440 грамм героина.

http://uralpress.ru/news/proisshestviya/yuzhnouralskie-policeyskie-za-nedelyu-raskryli-pochti-100-narkoticheskih