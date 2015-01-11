Челябинские туристы застряли в Кольцово из-за угрозы взрыва самолета

Из-за ЧП в аэропорту Кольцово накануне, 7 августа, челябинцы не смогли вовремя отправиться на отдых в Турцию. Сразу шесть рейсов задержали из-за анонимного сообщения о минировании воздушных судов.

Самолет в Анталию должен вылететь в шесть вечера. В 17:10 объявили посадку. В салоне лайнера авиакомпании «Россия» находились уже половина пассажиров, когда всех попросили срочно выйти из самолета. Далее было объявлено о задержке и других ближайших рейсов.

На взлетно-посадочную полосу прибыли сотрудники ФСБ, полиции и МЧС с собаками, которые начали проверку каждого из задержанных самолетов. При этом пассажиры были в неведении, что происходит. Позже стало известно, что на электронную почту аэропорта пришло сообщение от неизвестного адресата о якобы заложенной на борту одного из судов бомбе.

По информации портала e1.ru, в 18:30 представителям прессы дали официальный комментарий о причинах задержки.

«В аэропорту проводятся мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе. В настоящее время жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает», – сообщил представитель «Кольцово».

Около семи вечера началась посадка на рейс S7 до Новосибирска, который был задержан ранее. А примерно в 18:50 силовики приступили к проверке рейса № 5865 до Антальи.

По данным онлайн-табло, посадка на этот рейс была завершена в 19:40.

https://www.cheltv.ru/zhitele/