Центральная городская библиотека приглашает на «Фотосушку-2019»

На этой выставке-акции можно не только полюбоваться разными фотографиями, но и показать свои фотоработы.

Участвовать в акции может каждый человек, который любит фотографировать. Надо только прийти на площадку перед Центральной городской библиотекой (ул. Советская, 8) и повесить на верёвки с помощью прищепок свои работы, предварительно подписав их, оставив свои координаты или какое-нибудь послание. После окончания акции происходит обмен фотографиями.

Приносить фотографии можно абсолютно на любую тему, в любом жанре, но отметим, что в рамках фотосушки состоится конкурс на лучшее фото-изображение яблока, яблони и всего, что с ними связано. Конкурс пройдет в формате народного голосования, победитель получит специальный приз. Для участия нужно принести фотографии на «яблочную» тему.

Дополнительная информация:

Участвовать может любой человек, независимо от возраста.

Размер и количество снимков: не ограничено.

Магазин «Фотосервис» (проспект Победы, 37) с 22 июля по 15 августа сделает скидку на печать фотографий каждому, кто скажет кодовое слово «фотосушка».

Запрещается выставлять контент: ню, пропаганда насилия и экстремизма.

Гостей и участников «Фотосушки-2019» ждут:

- выступления творческих коллективов Озерска и Снежинска;

- мастер-класс от школы танцев «Dance Mix»;

- призы от партнеров;

-знакомство с коллекцией раритетной фототехники из фондов Озерского городского музея;

- душевная атмосфера, вкусные сушки.

Хорошее настроение поддержит ведущий мероприятий в Озерске и других городах Уральского региона Александр Сухарев.

Вход свободный, участие бесплатное.

Телефон 2-30-78, группа ВК: https://vk.com/artozersk