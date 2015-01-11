В п.Слюдорудник с размахом прошла ярмарка «На рудниках»!

В минувшую субботу в посёлке Слюдорудник, что находится близ Кыштыма, с размахом прошла ярмарка «На рудниках».

Это уже 4-ое по счёту мероприятие, которое направлено на развитие туризма, а также на интерес к истории родного края, ведь о посёлке и о событиях прошлых лет есть, что рассказать!

По пути на основную площадку по количеству припаркованных машин становится ясно, что посетителей очень и очень много!

Это и не мудрено, ведь по словам одного из организаторов ярмарки Анны Козловой, в прошлом прославленной чемпионки по спортивному ориентированию, в этом году мастера HAND MADE, художники, а также представители самых различных точек питания сами связывались с руководителями проекта, в прошлые же годы рукодельниц и специалистов своего дела приходилось искать самим. Такой интерес говорит о том, что о ярмарке знают, помнят и стремятся на неё попасть.

Анна также отметила, что в этом году свои изделия привезли более 50 мастеров: здесь и куклы, и украшения, поделки из дерева, камня, стекла, еда, десерты и напитки и многое, многое другое!

Между тем, был сделан упор и на развлекательную составляющую. Огромнейший интерес посетители проявили к экскурсиям - походу в штольни.

В далёком 1961 году работы по добыче слюды в этой местности были прекращены, а месторождение законсервировано. Входы в наиболее опасные штольни, в которых тропинка из-под ног могла уйти в глубокий вертикальный колодец, были завалены. А безопасные штольни, чьи стены блестят от обилия слюды, оставили для доступа.

Именно сюда устремилась вереница любопытствующих под предводительством Инны Владимировны Неповинных, которая стала героиней одного из сюжетов телеканала "Культура".

Кроме того, многие приехали на «На рудники», чтобы узнать, кто же победил в конкурсе «Фотосушка» и, конечно же, полюбоваться и приобрести работы уральских художников, чьи картины были оформлены как настоящий вернисаж!

И это ещё не всё! На мастер-классах, призванных занять детей и взрослых новым и необычным делом, можно было научиться рисовать иллюстрации, научиться красиво снимать на смартфон, ведь Россия сейчас переживает самый настоящий бум блоггерства!

На радость детишек работал и не большой контактный зоопарк, все желающие могли оседлать пони или даже верблюда.

Помимо получения эстетического удовольствия, гости ярмарки успели послушать и интересные лекции, например, о профессиях будущего, о космосе, а в вечернее время и заглянуть в телескоп, чтобы рассмотреть планеты солнечной системы.

Особой строкой в расписании ярмарочной программы стал показ трейлера фильма "Галимкин Камень. История места."

Гости Слюдорудника на въезде в посёлок видят две большие скалы, расположенные по обе стороны дороги. Но мало кто знает, что у них есть название, и сама история этого места уникальна. Документальный фильм о деде Галиме был снят во время похода жителей посёлка и детьми местной школы. Совсем скоро фильм будет до конца смонтирован и представлен публике.

На этом календарь событий посёлка Слюдорудник не заканчивается. Впереди множество спортивных мероприятий:

17-го августа состоится легкоатлетический пробег «Европа-Азия»

1-ое сентября - фан-марафон для велосипедистов «В Европу и обратно»

22-23-е сентября - Олимпийский кросс-кантри

5-ое октября – туристический слёт

13-ое октября – марафон «Путь к роднику»

Алекссандра Лебедева