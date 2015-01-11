«Трактор» всухую обыграл «Магнитку» в финале Кубка губернатора Челябинской области

Кубок губернатора Челябинской области по хоккею остается в Челябинске – победителем турнира стал «Трактор». Финальная встреча турнира, южноуральское дерби, завершилась со счетом 3:0. Среди подопечных Петериса Скудры отличились Кристиан Томас (39:46, 5х4), Александр Подкорытов (42:22) и Алексей Кручинин (54:27, 5х4). Голкипер Василий Демченко записал себе в актив «сухарь».+ Добавим, на двоих команды набрали 22 минуты штрафа: 10 – «Трактор» и 12 – «Металлург». Третье место в турнире заняла череповецкая «Северсталь», обыгравшая сборную Кубка 3:2 ОТ. https://dostup1.ru/society/Traktor-vsuhuyu-obygral-Magnitku-v-finale-Kubka-gubernatora-Chelyabinskoy-oblasti_119041.html

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