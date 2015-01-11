На очистку воды направлены серьезные средства

В первый рабочий день на этой неделе глава округа Евгений Щербаков побывал на насосно-фильтровальной станции (НФС), где начата реализация масштабного проекта по реконструкции с целью улучшения качества питьевой воды в Озерск.

Во время рабочего визита главу округа сопровождали: его первый заместитель Иван Сбитнев, директор ММПКХ Александр Каюрин, начальник МУ «УКС» Валерий Кулагин и представители городских СМИ.

Специалисты насосно-фильтровальной станции подробно рассказали Евгению Щербакову о многоступенчатом цикле очистки питьевого ресурса (от водозабора – к вращающимся машинам, через микрофильтры – частично к кварцевым фильтрам и хлорированию, частично к мембранной фильтрации). Затем показали, как идет прием первого оборудования в рамках проекта, который был разработан, прошел государственную экспертизу и теперь получил финансовую поддержку из области.

- Благодаря взаимодействию с главой региона Алексеем Текслером и Правительством Челябинской области в этом году в рамках специальной экологической программы нам удалось получить первые средства – более 100 млн рублей – на реконструкцию водоочистных сооружений (водолазные работы и замену микрофильтров). В следующем году потребуется еще 55 млн рублей, чтобы подготовить здание и обвести его сетями для главного мероприятия – закупки и установки мембранных фильтров.

Итогом всей этой работы станет перевод НФС на новую технологию - на данный момент она используется частично: отдельная установка обрабатывает только 20 тысяч из 70 тысяч кубометров воды, ежедневно потребляемой Озерском. Несмотря на то, что химический состав питьевого ресурса в Озерске соответствует всем санитарным нормам, нас эта ситуация не устраивает, потому что периодически возникает проблема с сине-зелеными водорослями. Они придают ей неприятный запах, что вызывает недовольство озерчан. Чтобы решить проблему, мы год за годом идем по пути обновления оборудования на данном объекте ММПКХ, - отметил Евгений Щербаков в беседе с журналистами.

Вместе с ними глава округа стал свидетелем выгрузки первого из шести микрофильтров (каждый состоит из барабана и сеток), которые по контракту будут доставлены из Кургана и очень скоро встанут в строй вместо старых, пока еще действующих. Где будет размещена новая конструкция, также показали Евгению Щербакову. Как пояснил представитель заказчика - начальник МУ «УКС» Валерий Кулагин, работы проведет подрядчик, выигравший аукцион, сама техническая операция не представляет большой сложности.

Журналисты поинтересовались у встречающей стороны, к чему приведут производимые манипуляции. Как выяснилось, они позволят значительно улучшить механическую очистку забираемой из Иртяша воды (до кварцевых фильтров), увеличить надежность их работы.

Но полная победа над сезонной проблемой – неприятным запахом ресурса, который возникает в результате жизнедеятельности сине-зеленых водорослей - будет одержана по окончании реализуемого проекта, когда Озерск сможет готовить всю питьевую воду с помощью мембранной фильтрации. Для дальнейшей реконструкции НФС потребуются дополнительные средства к уже выделенным по специальной экологической программе. В настоящее время администрация округа направила заявку в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области для включения реконструкции НФС в федеральный проект «Чистая вода», проведены первые совещания в Правительстве Челябинской области, получено предварительное согласие на финансовую поддержку.

Справочно:

Озеро Иртяш находится в федеральной собственности. Согласно ст.24 Водного кодекса РФ, организация и осуществление мониторинга Иртяша, а также принятие мер по его охране, находятся вне компетенции органов местного самоуправления. Такие обязанности возложены на органы государственной власти Российской Федерации. Именно поэтому специалистами озерской администрации неоднократно направляли письменные запросы, информирующие о сложившейся ситуации с сине-зелеными водорослями, во все заинтересованные федеральные структуры, в том числе - Губернатору, в Правительство, в Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области, в Госкорпорацию «Росатом».

Вместе с тем, в округе разработаны и последние годы внедряются конкретные мероприятия, направленные на реконструкцию водоочистных сооружений. В первую очередь, в рамках Программы «Оздоровление экологической обстановки в ОГО» исследованы вода и ил для установления количества и видовой принадлежности появившихся сине-зеленых водорослей, токсичности воды, эффективности работы водозаборных сооружений. Изучения продолжались несколько лет подряд. Получив объективные данные, специалисты смогли приступить к разработке реализуемого сейчас проекта по повышению качества очистки воды.

На фото: в завершение рабочей поездки Евгений Щербаков осмотрел систему мембранной фильтрации и попробовал воду с коэффициентом 0,98: "Чистая вода – одно из важнейших условий для здоровой и счастливой жизни".

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40256/