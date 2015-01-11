Лето возвращается в Челябинскую область

Во второй половине рабочей недели в Челябинскую область вернутся летние температуры.
Потепление начнется в четверг, 15 августа. Будет около 26 градусов. В областном центре – без осадков, в районах местами небольшие дожди. В пятницу потеплеет до 27 градусов, но будет пасмурно. Выходные, как ожидается, пройдут без осадков, днем будет до плюс 29, северо-западный ветер до 8 м/с.
Напомним, в минувшие сутки Челябинскую область накрыли грозы, ливни и шквалистый ветер. Результат непогоды – сорванные крыши, вырванные с корнем березы и рябины, тысячи людей без электроснабжения и «море» вместо дорог.
https://dostup1.ru/society/Leto-vozvraschaetsya-v-Chelyabinskuyu-oblast_119069.html
Ключевые теги: прогноз погоды, лето, Челябинская область.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать
{shuffled_0}