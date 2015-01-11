Атлеты из Озерска успешно выступили на Международном марафоне

Команда озерской школы бега «GAGARIN» приняла участие в V Международном марафоне «Европа-Азия». Соревнования проходили в Екатеринбурге и собрали шесть с половиной тысяч бегунов из разных стран.

Марафон проходил 11 августа на стадионе «Арена». В составе озерской команды в забеге принял участие депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Евгений Иванов:

– Стадион «Арена» едва вместил всех бегунов и болельщиков. Хорошая погода, веселые ведущие, зажигательная музыка сделали атмосферу по-настоящему праздничной.

Участникам было предложено на выбор четыре дистанции: на 3 и 10 км, а также полумарафон (21,1 км) и марафонская дистанция (42,2 км). Семь представителей озерской школы бега в числе 1860 спортсменов вышли на старт полумарафона.

– Это не первый наш совместный выезд на соревнования. Но с таким масштабным событием многие из нас столкнулись впервые. Именно к этому старту мы целенаправленно готовились последние полтора месяца. Главный тренер школы бега «GAGARIN» – Артем Чибисов составил программу подготовки, которая позволила всем нам подойти к старту в хорошей физической форме и благополучно преодолеть эту непростую трассу, – рассказал о своих впечатлениях военнослужащий озерской дивизии, обладатель звания «IRONMAN» Роман Табачков.

В ходе преодоления дистанции полумарафона озерским бегунам Табачковой Юлии, Малышевой Ульяне, Иванову Евгению удалось значительно улучшить свои прежние достижения. Смирнов Владимир и Симанишин Сергей участвовали в полумарафоне впервые, но сразу с результатом быстрее 2 часов. В возрастной группе 60-69 лет нестареющий ветеран озерского спорта Александр Турышев занял 2 место (с результатом 01.33.27).

В возрастной группе 40-49лет Табачков Роман занял 11 место (с результатом 01.18.19) из 1828 спортсменов, дошедших до финиша, и стал победителем.

После финиша участники гонки встретились с Олимпийским Чемпионом, Чемпионом мира и двукратным Чемпионом Европы в беге на 800 метров Юрием Михайловичем Борзаковским. В этот день все, кто принял участие в Международном марафоне, получили море позитива, отличное настроение и мотивацию для дальнейших тренировок и выступлений.

Лето постепенно подходит к концу, но спортивные события не заканчиваются. 7 сентября в Озерске на стадионе «Труд» состоится уже ставший традиционным забег «Курчатовская тропа». Участники смогут выбрать из трёх дистанций: 5 км, 10 км и полумарафон – 21,1 км. Школа бега «GAGARIN» приглашает всех желающих принять участие в этом спортивном празднике.

Фото и текст Романа Табачкова.