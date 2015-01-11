Рособрнадзор назвал южноуральские школы, в которых необъективно ставят оценки

Около 60 школ Челябинска и области вошли в перечень образовательных организаций, в которых после анализа выполнения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2019 году выявлены признаки необъективности полученных результатов.

По информации Рособрнадзора, при анализе учитывались такие признаки необъективности как завышенные значения среднего балла ВПР, несоответствие результатов ВПР и школьных отметок, резкое возрастание или резкое падение результатов одной параллели от одного класса к следующему.

«При этом в перечень не были включены школы, отмеченные региональными координаторами как образовательные организации со стабильно высокими результатами», – говорится в сообщении.

В списке оказались школы Челябинска, а также образовательные учреждения Снежинска, Троицка, Озерска, Миасса, Кыштыма, Копейска, Златоуста и других муниципальных образований.

Информация о таких школах с указанием предметов и классов, по которым выявлены признаки необъективности результатов, направлена в региональное министерство образования.

ВПР – это итоговые контрольные работы, которые проводятся по отдельным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. В апреле-мае 2019 года ВПР проводились для учащихся 4, 5, 6, 7 и 11-х классов.

https://dostup1.ru/society/Rosobrnadzor-nazval-yuzhnouralskie-shkoly-v-kotoryh-neobektivno-stavyat-otsenki_119153.html