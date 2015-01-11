По решению главы региона люди старшего поколения получат дополнительную поддержку

Актив общественной ветеранской организации Озерского городского округа принял участие в работе пленума областного Совета ветеранов. Встреча прошла 17 августа в формате видеоконференции. Особую значимость пленуму придавало участие руководителя области Алексея Текслера.

В студиях муниципалитетов региона в этот день собрались представители муниципальных первичных ветеранских организаций из всех городов и районов Южного Урала.

В выступлении руководителя Челябинской области Алексея Текслера большое внимание было уделено дополнительной поддержке людей старшего поколения. По решению главы региона, ежемесячная денежная выплата труженикам тыла будет увеличена с 270 до 1600 рублей; несколько десятков тысяч детей погибших участников Великой Отечественной войны будут получать ежемесячно 500 рублей. Кроме того, выплата ко Дню пожилого человека станет регулярной, и получать ее пенсионеры будут до 1 октября.

– На моих встречах с жителями многократно звучала просьба обратить внимание на ряд категорий, в частности, на тружеников тыла, незаслуженно забытых с точки зрения мер социальной поддержки. Еще более эмоционально звучали на встречах с жителями горькие и справедливые упреки от детей погибших участников Великой Отечественной войны, и я принял решение восстановить социальную справедливость в отношении этой категории наших земляков: несколько десятков тысяч детей погибших фронтовиков будут получать ежемесячно 500 рублей. На эти цели из областного бюджета будет направлено порядка 200 млн рублей. Большинство детей войны не могли получать эту выплату по причине того, что им полагались другие льготы. Но, на мой взгляд, это нарушение принципа справедливости, мы эту ситуацию исправим – в ближайшее время внесем соответствующие изменения в областное законодательство. Это наш долг перед поколением, испытавшим на себе все тяготы военного времени, – сказал Алексей Текслер.

Кроме того, будет увеличена сумма выплат единовременной помощи на ремонт квартир ветеранов ВОВ и капитальный ремонт их домов. Увеличится сумма компенсации на подведение к газопроводу и установку внутридомового газового оборудования. Для всех пенсионеров будет сохранена регулярная годовая выплата ко Дню пожилого человека. Власти также сохранят все существующие льготы и компенсации (в том числе, по уплате взносов за капитальный ремонт, услуги ЖКХ, к подключению к цифровому телевидению и т.д.).

По словам главы региона, сейчас идет работа над тем, чтобы еще более плотно приблизить медицинскую помощь к людям старшего поколения: закупается 28 единиц автотранспорта для доставки южноуральцев старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Пока такая практика внедрена в шести пилотных территориях. Но уже со следующего года доставлять пожилых людей до медучреждений будут в 37 муниципалитетах, где есть сельские поселения.

На встрече ветераны попросили руководителя области помочь в восстановлении мемориальных комплексов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году. Алексей Текслер подчеркнул, что задача такая поставлена, работа уже ведется. Прозвучали и просьбы о продолжении программы газификации сел и деревень, а также завершении строительства спортивных комплексов.

Председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев отметил, что видеоконференция получилась интересной и насыщенной. Те решения, о которых говорил Алексей Текслер, являются очень важными и значимыми для ряда категорий пожилых людей. Кроме того, председатель Челябинского регионального совета ветеранов Анатолий Сурков рассказал о работе с первичными организациями на местах. Своим практическим опытом поделились председатели советов ветеранов из нескольких муниципалитетов. Следует отметить, что работа озерских ветеранов в этом направлении была названа в числе лучших.

Использованы материалы сайта http://gubernator74.ru.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40297/