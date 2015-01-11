День знаний-2019: сколько стоит собрать ребенка в школу в Челябинске

Челябинские родители потратят на сбор ребенка в школу в среднем 7,7 тыс. рублей, что на 400 рублей меньше, чем в соседнем Екатеринбурге, и почти на 1 тыс. больше, чем в Перми, – исследование провел сервис по поиску работы Superjob, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Уточняется, что в рамках исследования опрашивались жители городов-миллионников – по 500 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга и других мегаполисов. Согласно исследованию, в столице России подготовка к школе обойдется родителям в 8,7 тыс. рублей, в Екатеринбурге – 8,1 тыс. рублей, а в южноуральской столице, как и в Омске – 7,7 тыс. рублей.

При этом эксперты «Авито» оценили базовый набор школьника дешевле. Купить пенал, рюкзак и школьную форму в южноуральской столице можно за 2,4 тыс. рублей. В Москве – 3,3 тыс.

https://dostup1.ru/society/Den-znaniy-2019-skolko-stoit-sobrat-rebenka-v-shkolu-v-Chelyabinske_119211.html